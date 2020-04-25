Названа причина, по которой Саакашвили не может занять должность в правительстве Украины

Киев, 25 апреля. Бывший губернатор Одесской области и экс-глава Грузии Михаил Саакашвили не может занять должность заместителя премьер-министра Украины.

Украинское издание «Обозреватель» пишет, что у Саакашвили есть судимость, поэтому он не может быть членом украинского правительства.

«Согласно ст. 7 закона «О кабинете министров Украины», не может быть назначено на должность члена кабинета министров лицо, имеющее судимость, не погашенную или не снятую», — пишет издание.

Указывается, что в законе нет информации по поводу того, имеет ли значение, где именно осужден человек. За бывшим губернатором Одесской области числится судимость, которая не снята и не погашена в Грузии.

Ранее сообщалось, что Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ. Соответствующее предложение ему сделал президент Украины Владимир Зеленский. Позднее Саакашвили сообщил, что принял предложение Зеленского и станет «надежным членом» украинского правительства.

Киевский политолог Константин Бондаренко считает, что Саакашвили в должности вице-премьера правительства Украины по реформам станет фактором дестабилизации ситуации в стране. Он назвал это одной из самых серьезных ошибок украинского президента Владимира Зеленского. Константин Бондаренко напомнил об истеричном характере Саакашвили и выразил предположение, что тот «не сможет ужиться с Арсеном Аваковым».

Известная теле- и радиоведущая, автор книг Тина Канделаки прокомментировала эту новость. Она уверена, что возвращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в украинскую политику ничего хорошего для страны не предвещает. По ее словам, Саакашвили, как и президент Украины Владимир Зеленский, по сути, является обычным популистом. Грузинский политолог Шота Апхаидзе заявил, что назначение экс-президента Грузии на должность вице-премьера Украины может иметь негативные последствия для Киева.