Военный «чиновник» ПНС Ливии отказался соблюдать перемирие в месяц Рамадан

Триполи, 25 апреля. Главарь резервных сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Насер Аммар ответил отказом на призыв дипломатических представителей ряда европейских стран и Комитета обороны и Национальной безопасности Палаты представителей Ливии ввести гуманитарное перемирие в месяц Рамадан. Об этом сообщило издание Alsaaa24.

По словам одного из главарей незаконных вооруженных формирований ПНС, перемирие — это якобы «предательство крови мучеников». Также Насер Аммар пообещал разрешить подконтрольным ему боевикам и дальше совершать нападения на военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА), которыми командует фельдмаршал Халифа Хафтар.

Стоит отметить, что таким образом один из представителей марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа в Триполи отказался в очередной раз от мирных инициатив по урегулированию ливийского кризиса, предложенных международным сообществом, показав свое истинное обличие. Уже не в первый раз своими действиями и провокациями ПНС демонстрирует недоговороспособность и нежелание уладить ситуацию в североафриканском государстве политическим путем.

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец выразил сомнение в том, что протурецкие боевики и члены террористических группировок ПНС будут способны соблюдать режим прекращения огня, даже несмотря на священный для мусульман месяц Рамадан. Собеседник агентства подчеркивал, что, скорее всего, триполитанский режим попросту проигнорирует обращение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и руководителей внешнеполитических ведомств Франции, Германии и Италии, а также призыв Комитета обороны и Национальной безопасности Палаты представителей Ливии прекратить провокации против ЛНА.