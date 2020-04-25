В Совфеде пояснили, почему проведение в новых «нормандских саммитов» не имеет смысла

Украина откровенно саботирует выполнение минских договоренностей и только ждет удобного момента, чтобы снова напасть на ДНР и ЛНР. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал интервью министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, в котором тот заявил, что Москва не намерена договариваться о новом «нормандском саммите» до тех пор, пока не будут выполнены положения предыдущей встречи «четверки». Глава МИД обвинил Киев в нежелании общаться с представителями республик, заявив, что тот предпочитает обсуждать проблему лишь на «минских полях». По словам Джабарова, подобное поведение Украины недопустимо.

«Вы знаете, Сергей Викторович — дипломат, причем первый в стране, и потому не может высказаться резко, — сказал сенатор. — А я — парламентарий, и скажу прямо: украинцы просто морочат всем голову. Они ездят на саммиты, пьют там чай, кормятся бесплатно, ничего при этом не выполняют — и периодически дают понять, что готовятся к силовому захвату юго-востока страны».

Собеседник ФАН согласился с позицией Лаврова, что новые встречи «нормандской четверки» могут последовать лишь после того, как старые исчерпают свой лимит.

«Иначе мы так и будем бесконечно кататься туда, бегать по кругу и крутиться как белки в колесе», — убежден Джабаров.

Сенатор также прокомментировал слова главы российского МИД, в которых тот рассказал о том, как именно представляют себе украинцы встречи в Минске — так, по мнению Лаврова, Киев в рамках «нормандского формата» представляет РФ как «агрессора», помочь справиться с которым ему помогают Берлин и Париж. Парламентарий заявил, что данная картина мира «в корне не верна».

«Российская Федерация никогда не была стороной конфликта в Донбассе, и все это знают, — отметил собеседник ФАН. — Нет ни одного документа или свидетельства, доказывающего присутствие наших войск там. В целом же я думаю, что попытка свалить всю вину на Россию — это часть плана Киева противопоставить РФ всему мировому сообществу. Но единственные силы, которые сейчас есть на юго-востоке Украины, — это армии ДНР и ЛНР, и Владимиру Зеленскому уже пора бы научиться договариваться с собственными гражданами. Однако все, что он делает — это лишает их всяких социальных прав, обстреливает крупнокалиберными снарядами их дома, а потом нагло лжет, обвиняя их в «агрессии».

Джабаров убежден, что Франция и Германия, как гаранты выполнения минских договоренностей, в состоянии призвать Украины к ответу — однако не делают этого. Таким образом, их чрезмерно либеральное отношение к «проказам» Киева развязывает тому руки и позволяет надеяться на то, что взятые на себя обязательства выполнять не придется.