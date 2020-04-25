ЛНР итоги 19–25 апреля: закрыто пять городов из-за COVID-19, перестройка угольной отрасли

Луганск, 25 апреля. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом достигло 70. Сотрудники управления миграционной службы МВД ЛНР получили награды. Парламент ужесточил административную ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Число зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 70

Число зараженных COVID-19 в Луганской Народной Республике достигло 70 человек. В процентном соотношении меньше всего заболевших в Луганске — 10 человек. Всего под наблюдением на самоизоляции находятся около 5 тысяч жителей ЛНР. Менее 100 человек — в обсервации.

«На территории республики происходит реализация комплекса противоэпидемических мероприятий, связанных с той эпидситуацией, которую мы имеем на данный момент, а у нас на сегодня 70 подтвержденных случаев. При этом у нас есть определенная локализация этих случаев и принят ряд ограничительных мер», — заявил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

В ЛНР усилили ограничения в пяти городах из-за угрозы COVID-19

Власти Луганской Народной Республики усилили ограничения еще в пяти городах из-за угрозы распространения коронавируса. В Алчевске, Брянке, Перевальске, Свердловске, Стаханове теперь строгий режим самоизоляции граждан и запрет на передвижение всех видов транспорта, за исключением специализированного. Также глава ЛНР на этой неделе запретил выезд граждан за пределы республики.

Парламент ЛНР ужесточил ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах

Парламент Луганской Народной Республики на пленарном заседании ужесточил административную ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах. Уточняется, что нарушение правил пожарной безопасности в режиме чрезвычайной ситуации грозит штрафом до 100 тысяч рублей. В республике действует самый высокий, пятый класс пожарной опасности.

Правительство ЛНР проведет реорганизацию угольной отрасли

Правительство ЛНР планирует провести реорганизацию угольной отрасли. Основными задачами будут являться: выход в режим рентабельности угольных предприятий, своевременная оплата работникам угольных предприятий, сохранение социальных гарантий для них.

Власти ЛНР наградили сотрудников УМС МВД за вклад в процесс оформления гражданства РФ

Сотрудники управления миграционной службы МВД ЛНР получили награды от главы ЛНР Леонида Пасечника и правительства за весомый вклад в процесс оформления гражданства РФ жителям республики. Начальники и личный состав нескольких отделений и управления миграционной службы были награждены почетными грамотами и медалями «За верность долгу». Уточняется, что около 100 тысяч жителей ЛНР уже получили российские паспорта в упрощенном порядке.