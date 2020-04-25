Карантинная закупка. Курортный район Петербурга. ФАН-ТВ

Ежедневно корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

И сегодня мы побываем в магазинах и торговых точках Курортного района Санкт-Петербурга, а точнее — в Сестрорецке — курортном городе на берегу Финского залива Балтийского моря.

Мы поговорим с местными жителями о ценах на продукты, узнаем, каких товаров достаточно, а каких не хватает.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: