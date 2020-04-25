Фанаты Заворотнюк пожаловались на ее бесконечные размышления о жизни в Интернете

Москва, 25 апреля. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна продолжает активно вести свой аккаунт в Instagram. В этот раз девушка поделилась с фанатами своими размышлениями о коронавирусе, чем вызвала их раздражение.

Анна Заворотнюк отметила, что сейчас всем тяжело, поскольку у людей нет возможности видеть своих близких и жить привычной жизнью.

«И так хочется, чтобы скорее пришли какие-то радостные вести, и мы бы все вздохнули и сказали: «Мы прошли это испытание», — написала она на своей странице в социальной сети.

Девушка также выразила надежду, что после эпидемии люди научатся бережнее относиться друг к другу и смотреть на жизнь иначе.

Однако философствования юной леди пришлись не по душе многим пользователям Сети, которые пожаловались на бесконечные размышления девушки в Интернете.

«Слишком много в эфире девушки Анны, которая вовсе не Заворотнюк, а Стрюкова. Неужели она кому-то интересна? Достала уже», — возмутился один из подписчиков.

Ранее младшая Заворотнюк опубликовала в Instagram загадочный пост после появления слухов об улучшения самочувствия матери. Девушка заметила, что «жизнь — это умение танцевать под дождем». Сама же Анастасия Заворотнюк, как сообщается, активно посещает нейрохирурга и проходит химиотерапию, передает Федеральное агентство новостей.