Москва, 25 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами и медалями. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За заслуги в области здравоохранения орденом Дружбы награжден заместитель главного врача Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи Александр Рысев. Заведующий отделением Краевой клинической больницы Алтайского края Дмитрий Долженко награжден орденом за заслуги перед Отечеством II степени.

Кроме того, глава государства присвоил звание «Заслуженный врач» 15 медикам, а также звание «Заслуженный работник здравоохранения» еще пяти медицинским работникам.