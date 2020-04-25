Турция принуждает боевиков из Сирии сражаться в Ливии за ПНС

Анкара, 25 апреля. Эскалация кризиса в Ливии вынудила Турцию применить более жесткую политику взаимодействия с террористами из Идлиба — теперь иностранные боевики отправляются сражаться в Ливию на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в принудительном порядке. Об этом сообщает арабское издание Jesr press.

Согласно информации от источников, вербовщики из турецких спецслужб в приказном порядке потребовали от группировок «Джейш аш-Шаркыя» и «Ахрар аш-Шаркыя» предоставить список с именами 500 наемников, которые отправятся в Ливию. Командира еще одной группировки отправили в неофициальную тюрьму за отказ. Так, лидеру «Аль-Джабхат аш-Шамия» и его подчиненным уготовили некие «воспитательные меры», среди которых приостановка выплаты заработной платы и полная реформация группировки. Как отмечает Jesr press, раньше отправка боевиков осуществлялась на добровольной основе.

Первая партия наемников отправится из Эт-Телль-эль-Абьяда — города, расположенного на сирийско-турецкой границе.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о растущем количестве погибших среди сирийских наемников в Ливии — согласно информации, предоставленной Сирийской обсерваторией по правам человека (SOHR), за последнее время в ходе боестолкновений с силами Ливийской национальной армией (ЛНА) погибло 223 человека.

Такие тенденции спровоцировали конфликты наемников из Идлиба с местными полевыми командирами в Триполи. По словам главы SOHR Рами Абд ар-Рахмана, главной причиной разногласий стало уменьшение ежемесячных выплат боевикам — вместо обещанных 2 500 долларов США наемники получают только часть суммы. Кроме того, сирийцам обещали, что вернут их на родину спустя три месяца, однако этого так и не произошло.