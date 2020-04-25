Москва, 25 апреля. Глава правительства России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по снятию ограничений, которые ранее были введены в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Премьер-министр РФ поручил профильным ведомствам подготовить до 30 апреля предложения о поэтапной отмене ограничений для индивидуальных предпринимателей и организаций.

Кроме того, глава правительства поручил Роспотребнадзору разработать механизм взаимодействия с бизнесом, который позволит организовать работу бизнеса в период эпидемии коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 2,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 190 тысяч человек.

В России зафиксировано более 74 тысяч случаев заражения, более 680 человек скончались. Более шести тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.