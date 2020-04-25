Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс посочувствовала своей коллеге Регине Тодоренко, вокруг которой разгорелся скандал из-за ее слов о том, что большинство жертв домашнего насилия виноваты в том, что с ними произошло.

В интервью Peopletalk на YouTube Регина Тодоренко заявила, что у женщин, которые берут камеру и говорят: «Боже, меня бьет муж», не все в порядке с мозгами на тот момент.

«Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — так ведущая «Орла и решки» прокомментировала развод актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Из-за этих слов на Тодоренко обрушилась волна критики не только со стороны ее подписчиков, но и из уст медийных личностей. К примеру, телеведущую осудила певица Анна Седакова, которая считает, что никто не может оправдывать жестокость в семье и домашнее насилие.

Несмотря на то, что Тодоренко поспешила извиниться за «некорректные формулировки по поводу домашнего насилия», которые она, возможно, «неправильно донесла», журнал Glamour лишил телеведущую звания «Женщина года».

«За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению. Регина Тодоренко больше не носит титул «Женщина года». Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо. Очень надеемся, что вы нас в этом поддерживаете», — написала редакция Glamour в своем Instagram-аккаунте.

Сложившуюся ситуацию оценила актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс.

«Честно говоря, я всегда стараюсь осторожно высказываться о своих коллегах, даже если не во всем с ними согласна. А тут и не знаю, что сказать. Да, взболтнула девчонка, не подумав, что за этим может последовать расправа. Но я всегда стараюсь не оставлять безнаказанными необдуманные вещи, которые могут унизить кого-то. Так было с девушкой из Нефтеюганска, которая опубликовала в Instagram видеозапись, в которой пожелала детям с особенностями развития утонуть в бассейне. В итоге эта девушка пришла на Первый канал и получила по заслугам, а потом ее еще по всем СМИ и соцсетям обсуждали. Я считаю, что и история с Региной Тодоренко должна стать уроком не только для нее самой, а для всех интернет-пользователей, которые вещают на неограниченную аудиторию», — сказала Эвелина Бледанс в комментарии Федеральному агентству новостей.

Собеседница ФАН подчеркнула, что восхищается «талантом, красотой, искрометным юмором и умом» Тодоренко.