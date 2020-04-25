Брат Владимира Кузьмина рассказал, почему певец не женился на Пугачевой

Москва, 25 апреля. Певец и композитор Владимир Кузьмин не смог построить семью с Аллой Пугачевой из-за своего легкомысленного поведения. Об этом заявил брат Владимира Кузьмина Александр.

Стоит отметить, что 64-летний Владимир Кузьмин был женат несколько раз, а мимолетных романов у певца оказалось гораздо больше. При этом Кузьмин сумел обаять даже Аллу Пугачеву. У звездной пары был бурный роман, который мог закончиться свадьбой. Страсть оказалась недолгой и спустя год их отношений сошли на нет. По словам брата артиста, причиной расставания стал горячий темперамент Владимира.

«Алла — конкретный человек. Ей нужно понимать: ты есть рядом или тебя нет. Володя может жечь, что он и делал в те годы», — рассказал Александр Кузьмин в эфире ток-шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Стоит отметить, что у романа между Кузьминым и Пугачевой была и обратная сторона. Благодаря этим отношениям Кузьмин стал «любимчиком» фанатов Пугачевой, которые приходили на его концерты. Часто артист был вынужден объявлять со сцены: «Сегодня не будет песен «Две звезды» и «Моя любовь». При этом подъезде его постоянно караулили толпы фанаток, а дома не умолкал телефон.