Главный терапевт Подмосковья опровергла бесполезность «Арбидола» против COVID-19

Москва, 25 апреля. Противовирусный препарат «Арбидол» нельзя назвать бесполезным в лечении коронавирусной инфекции, заявила главный терапевт Подмосковья, депутат Госдумы Наталья Санина.

В разговоре с корреспондентом Nation News медик отметила, что московские врачи время от времени применяют «Арбидол» при лечении пневмонии COVID-19.

«Я не могу сказать, что он себя уж так оправдывает в лечении, но, по крайней мере, он не бесполезен», — опровергла сообщения о бесполезности средства Санина.

Ранее о неэффективности «Арбидола» и комбинации лопинавир/ритонавир (LPV/r) для поправки больных с легкой и средней формами COVID-19 сообщали китайские ученые. Их отчет был опубликован в журнале Med.

Между тем в марте продажи препарата выросли на 389%. По мнению вирусолога Виктора Зуева, применение «Арбидола» в сложившихся условиях оправдано, поскольку тестирование разных методов терапии может дать в итоге положительный результат.

«В этой суматохе, как мы понимаем, они хватаются за все, и правильно делают. Сейчас это лекарство на слуху, и отбрасывать его, как бесполезное, по-моему, оснований нет», — считает Зуев.

Он также добавил, что рост числа бессимптомных больных COVID-19 свидетельствует о существовании латентной коронавирусной инфекции. Это означает, что человеческий организм способен переносить коронавирус, но не болеть им.