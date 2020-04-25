Восемь суворовцев в Твери заразились коронавирусом

Тверь, 25 апреля. Восемь учащихся Тверского суворовского училища заболели коронавирусной инфекцией нового типа, их состояние нормальное. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны России.

«В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат», — сообщили в министерстве.

В сообщении отмечается, что инфицированные воспитанники ТСВУ изолированы, в настоящее время они находятся под постоянным наблюдением врачей. Состояние учащихся нормальное, симптоматических проявлений нет. В Минобороны также опровергли информацию о том, что воспитанников училища заставляли шить себе медицинские маски и назвали ее «ложью и глупостью».

«Все воспитанники и преподавательский состав училища в необходимом объеме обеспечены средствами защиты и профилактики», — отмечается в сообщении.

О распространении коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке заболевания, вызывающего пневмонию. Власти России делают все возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, бары, рестораны, бассейны и фитнес-центры, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы.