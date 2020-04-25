Финал седьмого сезона «Голос.Дети» обернулся громким скандалом

Москва, 25 апреля. Олеся Казаченко из Ногинска стала победительницей седьмого сезона телешоу «Голос.Дети».

При этом победа Казаченко вызвала волну негодования со стороны телезрителей, которые уверены, что первого места достойна Софья Туманова. Телезрители подвергли критике организаторов конкурса в Сети, назвав победу Казаченко «нечестной». Запись выступления победительницы, опубликованная YouTube, набрала почти четыре тысячи дизлайков и чуть более двух тысяч положительных отметок. Поклонники телешоу массово оставляют под видео гневные комментарии, отмечая, что «конкурс мертв».

«Дорогой Первый канал, вас реально жизнь ничему не учит или вы специально себе для хайпа репутацию портите?» — спрашивает один из пользователей.

«На этой ноте «Голос.Дети» для меня окончательно мертв», — говорится в другом комментарии.

Кроме того, телезрители вспомнили финал шестого сезона «Голос.Дети», который обернулся громким скандалом. Многие пользователи Сети отметили, что больше не будут смотреть «Голос.Дети», так как победа в конкурсе присуждается несправедливо.

Напомним победу в шестом сезоне телешоу «Голос.Дети» одержала дочь Алсу Микелла Абрамова, которая набрала 56,5% голосов. Однако телезрители и пользователи социальных сетей предположили, что в ходе голосования использовалась «система накрутки голосов». Позднее руководство Первого канала сообщило, что у представителей телекомпании есть вопросы к результатам зрительского голосования, по итогам которого «были зафиксированы некоторые аномальности». В конечном итоге руководство Первого канала отменило итоги голосования в финале проекта «Голос. Дети».