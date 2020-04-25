Донбасс сегодня: ВСУ содрогаются под ударами COVID-19, СБУ накрыла радикалов в зоне ООС

Донбасс, 25 апреля. Войска Киева активизировали обстрелы ДНР. Матросы военно-морского флота Украины пополняют ряды инфицированных коронавирусом. Подпольная типография, организованная националистами, штамповала поддельные документы. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Вооруженные формирования Украины в минувшие сутки активизировали обстрелы Донецкой Народной Республики. Всего зафиксировано 19 фактов нарушения режима прекращения огня по десяти населенным пунктам республики. Стрельба велась из минометов, зенитных установок, гранатометов, орудий боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Повреждения зафиксированы в Донецке, Старомихайловке и Зайцево, где полностью сгорел жилой дом. На западе Донецка повреждены жилой дом и школа. В одной из квартир многоэтажки разбиты окна и балкон.

Курсанты и военнослужащие ВМСУ заболели коронавирусом

Как сообщили корреспонденту ФАН в Народной милиции ДНР, инфицирование коронавирусом личного состава армии Украины происходит повсеместно, и в том числе за пределами зоны боевых действий в Донбассе. В Житомирском военном институте с высокой температурой изолированы 30 курсантов. У всех подтвердилось заболевание COVID-19. Заболевших расположили в спортивном зале учебного заведения, родителей туда не пускают. Несмотря на вспышку заболевания, необследованных курсантов других курсов отпускают в увольнительные, тем самым ставя под угрозу здоровье жителей Житомира.

Эпидемия коронавируса добралась до частей военно-морского флота Украины, расположенных в Мариуполе. Из доклада командования ВМС стало известно, что на 20 апреля было установлено 64 случая выявления коронавирусной инфекции у матросов, офицеров и членов их семей. В больницы Мариуполя отправлены 59 работников морского порта города. На частях и морских суднах открыто 40 изоляторов, вмещающих 646 коек. При этом указывается, что части ВМФ обеспечены необходимыми средствами для борьбы с вирусом только на 40%.

Дезертир ВСУ хотел ограбить пенсионерку

В Народной милиции ЛНР рассказали о том, что солдат 30-й механизированной бригады ВСУ Кушнаренко самовольно ушел из своей части, прихватив оружие с патронами. Бойца не меняли на боевом посту трое суток подряд. Кушнаренко решил пробраться во двор одинокой пенсионерки в Попасной, пытаясь разжиться продуктами и деньгами, но бдительная старушка успела вызвать полицию. Во время задержания боец оказал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и при перестрелке был застрелен.

После проверки происшествия стало понятно: о том, что очередной дезертир подался в бега, было неизвестно даже командиру бригады Ивану Гаразу. Информацию о побеге, преступлении и вооруженном сопротивлении рядового руководству бригады сообщила военная полиция. СБУ проводит следствие.

Националисты организовали работу подпольной типографии

В Луганской области участники одной из праворадикальных организаций Украины наладили работу подпольной типографии, в которой выпускались липовые документы, сообщили корреспонденту ФАН в Народной милиции ЛНР. Служба безопасности Украины раскрыла работу тайного предприятия, на котором штамповались фальшивые корочки представителей СБУ, МВД и местных властей. Известно, что зачастую волонтеры из числа представителей националистических организаций представлялись сотрудниками СБУ и открыто грабили местное население.

После того, как информация всплыла и стала известна СБУ, местонахождение типографии было установлено, фальшивые документы изъяты, задержаны пять представителей УДА (Украинской добровольческой армии), которые и организовали преступный промысел. Правоохранители выяснили, что самыми активными заказчиками были люди из числа местной криминальной прослойки и члены двух партий: «Европейской солидарности» и «Слуги народа».