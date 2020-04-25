Соловьев назвал эффективный способ остановить распространение коронавируса

Москва, 25 апреля. Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал о наиболее эффективном способе остановить распространение коронавируса. Об этом журналист написал в Twitter.

По его словам, для этого потребуется не менее 40 дней карантина. Данный срок не случаен, о чем сообщил телеведущий. Он напомнил, что слово «карантин» переводится с французского именно как «четыре десятка».

«Человечество веками борется с эпидемиями. Карантин остается наиболее эффективным способом остановить распространение болезни», — пояснил Владимир Соловьев.

Журналист отметил, что в любом случае людям придется набраться терпения и пережить карантин, чтобы эпидемия коронавируса закончилась, передает телеканал «Царьград».

«Увы. 40 дней. Не меньше. Как их ни назови. И как ни считай, хоть по часам, хоть по инкубационным периодам», — подчеркнул телеведущий.

За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло до 74,5 тысячи человек, новыми зараженными оказались почти шесть тысяч человек. На данный момент побороть ранее неизвестное заболевание смогли 6,2 тысячи пациентов, 681 скончался.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Пораженными пневмонией нового типа оказались большинство стран мира, наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США, Италии и Испании.