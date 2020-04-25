Депутат Госдумы от КПРФ Новиков экстренно госпитализирован с подозрением на коронавирус

Москва, 25 апреля. Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, 24 апреля Новиков был экстренно доставлен в одну из столичных клиник с подозрением на коронавирус.

Ранее стало известно, что коронавирус диагностирован у депутата от КПРФ Леонида Калашникова. По словам депутата, медики выявили у него двустороннее воспаление легких, которое было вызвано коронавирусной инфекцией.

22 апреля члены и сторонники КПРФ провели массовую акцию в центре Москвы. Члены КПРФ организовали массовое мероприятие, в котором приняли участие несколько десятков человек. Коммунисты пришли на Красную площадь и возложили цветы к Мавзолею по случаю дня рождения Владимира Ильича Ленина. Мероприятие КПРФ состоялось, несмотря на ограничительные меры, которые действуют в связи с риском распространения коронавируса.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 2,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 190 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.