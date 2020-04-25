Европе запрещено просить помощи у России в борьбе с COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Лавров: Европе запрещают просить помощи у России Страны Европы хотят и нуждаются, но не могут попросить помощи у России. Им попросту не разрешают обращаться за подмогой в борьбе с эпидемией к Москве. Об этом, выступая в телеэфире, сегодня заявил Сергей Лавров. Тех, кто накладывает такие запреты, министр иностранных дел назвал «старшими товарищами» Евросоюза, но любому слушателю, в целом, понятно, откуда дует ветер. Между тем, санитарная обстановка в Европе такова, что многие государства хотели бы пойти по пути Италии. Исключительно в плане гуманитарного взаимодействия с Россией, конечно. Напомним, наша страна отправила в Итальянскую республику несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 из рядов российских ВКС. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. А 23 апреля в Минобороны сообщили, что армия России помогла и Республике Сербской (той, что входит в состав Боснии и Герцеговины). Туда был отправлен отряд специалистов по радиационной, химической и биологической защите. Что касается европейских стран, которые за помощью не могут даже обратиться, пятерку лидеров по числу заболеваний сегодня замыкают Франция и Германия, на шестом месте — Соединенное Королевство.

Медучреждения в 28 регионах России перепрофилируют Российский премьер Михаил Мишустин утвердил список медицинских организаций, которые поменяют основной профиль и в самое ближайшее время начнут оказывать помощь пациентамс подтвержденным COVID-19, либо подозрениями на него. В перечень вошли медучреждения в 28 регионах России. Суммарно это позволит увеличить количество койко-мест почти на пять тысяч (4 981). Отметим, что национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова в Петербурге в этот список не попал, хотя и его стены планировалось приспособить под борьбу с коронавирусом. Но пациенты с онкологией стали опасаться, что на время эпидемии могут остаться без лечения, начали сбор подписей и отстояли онкоцентр. Впрочем, в Северной столице и без него нашлись подходящие помещения, например, выставочный комплекс «Ленэкспо» на Васильевском острове уже почти переоборудован. Первых пациентов там будут готовы принять на следующей неделе.