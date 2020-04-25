Европе запрещено просить помощи у России в борьбе с COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Лавров: Европе запрещают просить помощи у России
Страны Европы хотят и нуждаются, но не могут попросить помощи у России. Им попросту не разрешают обращаться за подмогой в борьбе с эпидемией к Москве. Об этом, выступая в телеэфире, сегодня заявил Сергей Лавров. Тех, кто накладывает такие запреты, министр иностранных дел назвал «старшими товарищами» Евросоюза, но любому слушателю, в целом, понятно, откуда дует ветер. Между тем, санитарная обстановка в Европе такова, что многие государства хотели бы пойти по пути Италии. Исключительно в плане гуманитарного взаимодействия с Россией, конечно. Напомним, наша страна отправила в Итальянскую республику несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 из рядов российских ВКС. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. А 23 апреля в Минобороны сообщили, что армия России помогла и Республике Сербской (той, что входит в состав Боснии и Герцеговины). Туда был отправлен отряд специалистов по радиационной, химической и биологической защите. Что касается европейских стран, которые за помощью не могут даже обратиться, пятерку лидеров по числу заболеваний сегодня замыкают Франция и Германия, на шестом месте — Соединенное Королевство.
Медучреждения в 28 регионах России перепрофилируют
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил список медицинских организаций, которые поменяют основной профиль и в самое ближайшее время начнут оказывать помощь пациентамс подтвержденным COVID-19, либо подозрениями на него. В перечень вошли медучреждения в 28 регионах России. Суммарно это позволит увеличить количество койко-мест почти на пять тысяч (4 981). Отметим, что национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова в Петербурге в этот список не попал, хотя и его стены планировалось приспособить под борьбу с коронавирусом. Но пациенты с онкологией стали опасаться, что на время эпидемии могут остаться без лечения, начали сбор подписей и отстояли онкоцентр. Впрочем, в Северной столице и без него нашлись подходящие помещения, например, выставочный комплекс «Ленэкспо» на Васильевском острове уже почти переоборудован. Первых пациентов там будут готовы принять на следующей неделе.
Школьникам Петербурга предложат завершить учебный год до мая
Условно-досрочный последний звонок могут по желанию услышать петербургские школьники. Им дадут право досрочно закончить учебный год, о чем сообщила вице-губернатор Ирина Потехина. Получить годовые оценки по итогам трех четвертей можно еще до начала мая. Потехина при этом отмечает, что в случае сомнений, итоговый бал должен ставиться в пользу ученика. В Смольном исходят из того, что в мае обычно идет повторение и закрепление изученного в течение года материала. Впрочем, заканчивать учебный год досрочно будет необязательно, желающие могут продолжить дистанционное обучение до «победного». И, конечно, вплоть до 22 мая уроки продлятся у выпускников 9-х и 11-х классов.