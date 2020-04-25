Тодоренко лишили звания «Женщина года» после слов о домашнем насилии

Москва, 25 апреля. Блогера и телеведущую Регину Тодоренко лишил звания «Женщина года» после слов о домашнем насилии.

Журнал Glamour принял это решение и объявил о нем в официальном аккаунте издания в социальной сети Instagram. Редакция выступила против любой формы насилия.

«За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению. Регина Тодоренко больше не носит титул «Женщина года» Glamour», — подчеркивается в заявлении журнала.

Регина Тодоренко оказалась в центре громкого скандала после интервью People Talk. Тогда телеведущая заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия.

«Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала Тодоренко.

По ее мнению, женщины в России зачастую сами являются провокаторами, поскольку не умеют нормально общаться со своими мужчинами. Своими словами Тодоренко вызвала гнев пользователей Сети. Женщинам Тодоренко посоветовала «всем видом показывать, что она не будет жертвой». По мнению телеведущей, это спасет их от насилия.