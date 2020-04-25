В Совфеде объяснили, почему Запад запрещает странам Европы просить Россию о помощи

В своих попытках «сдержать» Российскую Федерацию страны Запада готовы даже поступиться борьбой с пандемией коронавируса. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, рассказавшего журналистам, что «небольшие» страны Евросоюза и НАТО хотят, но не могут попросить помощи нашей страны, чтобы побороть эпидемию, поскольку им запрещают сделать это «старшие товарищи». Цеков выразил солидарность с главой МИД и назвал ряд стран, которые точно нуждаются в российской поддержке.

«Конечно же, это страны Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония, — заявил сенатор. — А также Хорватия, Словакия, Словения и Люксембург. В общем-то, список можно продолжать: в Европе полно малых государств, которые не в состоянии самостоятельно спасти свое население от COVID-19. Но ни одна из них не обратилась к Российской Федерации, поскольку получила четкий запрет на это. По большому счету, из-за международного давления ни одного вопроса с нашей страной они обсудить не могут».

Парламентарий также назвал страны, которые Лавров объединил под условным названием «старшие товарищи». По его словам, в Евросоюзе это Германия и Франция, за которыми, в свою очередь, стоят США.

«Да та же самая Польша, которая, хоть и не имеет сильной экономики, но, тем не менее очень агрессивна в политике и вполне может оказывать влияние на своих прибалтийских соседей, — заметил собеседник ФАН. — Ну не может Запад согласиться с тем, что Россия, экономика которой, по словам экс-президента США Барака Обамы, «порвана в клочья», имеет большое влияние на международное сообщество».

Эта эгоистичная позиция мировых лидеров, ставящих вопросы политики выше выживания миллионов людей, бьет, по словам Цекова, по малым и средним странам. Тем не менее позицию «великих» держав можно было бы оправдать, если бы они сами, как и РФ, были бы открыты для оказания поддержки нуждающимся. Однако, как это видел весь мир на примере Италии, так и не получившей ни копейки от ЕС, от них даже снега зимой не допросишься.

«Сами не помогают и другим не дают, — делает вывод сенатор. — Они называют это «политикой сдерживания» России. Любой ценой они хотят добиться того, чтобы наша страна не могла влиять вообще ни на какие процессы в мире».

Напомним, по состоянию на 25 апреля, всего в мире выявлено 2 757 831 случай заболевания COVID-19. При этом 795 625 человек вылечились, а 197 693 погибли. Число заболевших в России — 74 588 (6 250 выздоровели, 681 скончался).