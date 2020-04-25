Доктор Лещенко рассказал о последствиях у переболевших легкой формой коронавируса

Москва, 25 апреля. Переболевшие легкой формой коронавируса люди не испытывают на себе последствий заболевания. Об этом заявил главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко.

По словам врача, 80% инфицированных граждан имеют легкую форму заболевания. Как правило, осложнений после этого не бывает, передает URA.RU.

«Если человек выздоровел, значит, у него выработался иммунитет к этому вирусу», — заявил Лещенко.

Лещенко также заявил, что эффективность большинства противовирусных препаратов не доказана.

Напомним, что за минувшие сутки в России были зарегистрированы 5966 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. С начала эпидемии в РФ опасной инфекцией заразились 74 588 человек, 681 пациент умер, 6250 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.

С начала пандемии в мире более 2,8 миллиона человек были инфицированы опасным вирусом, свыше 190 тысяч пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что китайская компания Sinovac Biotech впервые протестировала экспериментальную вакцину от коронавируса на обезьянах. Отмечается, что препарат китайских специалистов стал первым, который показал положительные результаты при тестировании на животных, передает «Ридус».