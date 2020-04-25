Путин и Трамп приняли совместное заявление в день 75-й годовщины встречи на Эльбе

Москва, 25 апреля. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по случаю 75-й годовщины встречи войск на Эльбе приняли совместное заявление. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В субботу, 25 апреля, исполняется 75 лет со дня встречи советских и американских войск на реке Эльбе.

«Встреча на Эльбе — кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий», — говорится в заявлении.

Национальные лидеры также отметили усилия тружеников тыла, которые «сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами», необходимыми для разгрома нацистской Германии.

«Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели», — подчеркивают президенты России и США.

Кроме того, стороны отдали дань уважения сражавшимся на фронтах Второй мировой войны, заявив, что их подвиг никогда не будет забыт.