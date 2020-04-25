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В Луганске к юбилею Победы ведут реконструкцию памятников

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В Луганске к юбилею Победы ведут реконструкцию памятников

Луганск, 25 апреля. В центре столицы Луганской Народной Республики активно ведется реставрация Пилона Славы, памятника героям Великой Отечественной войны. Эта стела и еще 37 памятников в городе будут отремонтированы к майским праздникам. Корреспонденты Федерального агентства новостей решили узнать подробности.

«Правительством Луганской Народной Республики было принято решение о восстановлении памятников ВОВ. 6 марта 2020 года было принято решение о выделении Луганску денежных средств для четырех памятников, которые являются самыми значимыми для нашего города», — рассказал глава столичной администрации Манолис Пилавов.

На данную инициативу откликнулись и местные предприятия, которые согласились поучаствовать в восстановлении памятных знаков.

В Луганске к юбилею Победы ведут реконструкцию памятников

«Руководством предприятий города взяты обязательства по 15 памятникам, которые они сегодня реставрируют. Всеми остальными памятниками занимаются наши коммунальные службы. И задача стоит такая, чтобы к 1 мая все 38 памятников были отремонтированы и предстали перед луганчанами в лучшем виде», сказал Пилавов.

По признанию главы столичной администрации, реконструкция в таких масштабах проводится впервые. Кроме того, список героев Великой Отечественной войны на Пилоне Славы пополнят 76 новых имен.

В Луганске к юбилею Победы ведут реконструкцию памятников

«На этой стеле было высечено 286 имен героев Советского Союза. Была проведена большая поисковая работа, которая закончилась решением правительства о том, чтобы добавить еще 76 фамилий героев Советского Союза, которые в разное время проживали в Луганске и прославляли наш город», рассказал градоначальник.

Несмотря на перенос парада Победы, луганчане активно готовятся к памятной дате и ждут, когда снова Бессмертный полк пройдет по улицам города.

В Луганске к юбилею Победы ведут реконструкцию памятников

«Памятник будет отремонтирован, и парад будет проведен. Бессмертный полк пройдет по улицам нашего города», считает Пилавов.

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