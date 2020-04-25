В Луганске к юбилею Победы ведут реконструкцию памятников

Луганск, 25 апреля. В центре столицы Луганской Народной Республики активно ведется реставрация Пилона Славы, памятника героям Великой Отечественной войны. Эта стела и еще 37 памятников в городе будут отремонтированы к майским праздникам. Корреспонденты Федерального агентства новостей решили узнать подробности.

«Правительством Луганской Народной Республики было принято решение о восстановлении памятников ВОВ. 6 марта 2020 года было принято решение о выделении Луганску денежных средств для четырех памятников, которые являются самыми значимыми для нашего города», — рассказал глава столичной администрации Манолис Пилавов.

На данную инициативу откликнулись и местные предприятия, которые согласились поучаствовать в восстановлении памятных знаков.

«Руководством предприятий города взяты обязательства по 15 памятникам, которые они сегодня реставрируют. Всеми остальными памятниками занимаются наши коммунальные службы. И задача стоит такая, чтобы к 1 мая все 38 памятников были отремонтированы и предстали перед луганчанами в лучшем виде», — сказал Пилавов.

По признанию главы столичной администрации, реконструкция в таких масштабах проводится впервые. Кроме того, список героев Великой Отечественной войны на Пилоне Славы пополнят 76 новых имен.

«На этой стеле было высечено 286 имен героев Советского Союза. Была проведена большая поисковая работа, которая закончилась решением правительства о том, чтобы добавить еще 76 фамилий героев Советского Союза, которые в разное время проживали в Луганске и прославляли наш город», — рассказал градоначальник.

Несмотря на перенос парада Победы, луганчане активно готовятся к памятной дате и ждут, когда снова Бессмертный полк пройдет по улицам города.