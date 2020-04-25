Политолог уверен, что Саакашвили попытается создать «управляемый хаос» на Украине

Тбилиси, 25 апреля. Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины может иметь негативные последствия для Киева. Об этом заявил грузинский политолог Шота Апхаидзе.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили должность вице-премьера в украинском правительстве. Позднее Саакашвили сообщил, что принял предложение Зеленского и станет «надежным членом» украинского правительства. По словам Саакашвили, он будет представлять Украину на переговорах с Международным валютным фондом.

Позднее премьер-министр Грузии Георгий Гахария выразил негодование в связи с назначением Саакашвили, напомнив, что он был заочно осужден в Тбилиси и разыскивается за совершение серьезных преступлений.

Грузинский политолог Шота Апхаидзе отметил, что власти Грузии надеялись на экстрадицию Саакашвили, однако Киев отказывается выдавать его грузинской стороне. По его словам, Саакашвили является послушным орудием в руках США, при помощи которого на территории Украины будет создаваться управляемый хаос, передает PolitPuzzle.

«А когда будет хаос, тогда можно будет вести войну и с Донецком, и с Луганском, и в направлении Крыма», — пояснил Апхаидзе.

Он также добавил, что в конечном итоге Саакашвили может разжечь полномасштабную войну между Россией и Украиной.