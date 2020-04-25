Главные новости 25 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 25 апреля.

По его словам, он был среди первых пациентов, которых лечили в НИИ. Переболевший коронавирусом россиянин рассказал о лечении в «Склифе».

Врач напомнил о необходимости соблюдения правил гигиены. Доктор Мясников раскрыл эффективный способ защиты от коронавируса.

Сябитова напомнила Семенович, что, помимо бизнесменов-миллионеров, есть множество достойных мужчин. Сябитову возмутило заявление Семенович о мужчинах с доходом в 100 тыс. рублей в месяц.

Обработанные гречневая и манная крупа теряют все витамины, поэтому их употребление в пищу стоит ограничить. Диетолог Мойсенко назвала крупы «пустой едой» и призвала готовить их пару раз в неделю.

В NCDС сообщили о новой смерти, спровоцированной коронавирусной инфекцией. Еще одна смерть от коронавируса зафиксирована в Ливии.

О смерти женщины сообщил продюсер Иосиф Пригожин. Ушла из жизни главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова.

Тимати иронично ответил Ксении Собчак на критику в свой адрес, призвав светскую львицу заняться своей жизнью. Тимати жестко прошелся по «недотягивающей до Познера и Дудя» Собчак.

На момент аборта женщина находилась на третьем месяце беременности. Москвичка умерла в клинике во время аборта.

Леонид Кравчук перечислил «заслуги» Петра Порошенко, обвинив его в разрухе на Украине. Кравчук назвал Порошенко главным виновником разрухи на Украине.

Психоаналитик посоветовала задуматься о возможных психосоматических причинах физических болей. Самоизолирующихся предупредили о новой опасности.