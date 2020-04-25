Супруга Максима Леонидова рассказала о задержании артиста за нарушение карантина

Санкт-Петербург, 25 апреля. Певец и музыкант, лидер группы «Секрет» Максим Леонидов был задержан полицией за нарушение карантина во время прогулки в Шуваловском парке в Петербурге. Об инциденте с полицией рассказала жена артиста Александра Камчатова.

Супружеская пара не считает себя нарушителями, поскольку большую часть времени проводит дома, ни с кем не общаясь, лишь изредка позволяя себе прогулки в ближайшем парке.

«Полиция остановилась, и у нас попросили документы. <…> Нас посадили в машину и повезли в 49-е отделение полиции, чтобы составить протокол, что мы нарушили», — прокомментировала происходящее Камчатова.

На данный момент Леонидов находится в отделении полиции.

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в Северной столице введены ограничения, в частности, не работают кафе, рестораны, спортивные площадки и другие объекты потребительского рынка.

Ранее глава Кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил соглашение между Смольным и МВД. Согласно документу, полиция получила полномочия составлять административные протоколы за несоблюдение режима самоизоляции, передают «Известия».

По последней информации, в Петербурге зарегистрировано более 2,9 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, 215 из которых были выявлены в течение прошедших суток. Пока медики вылечили 460 пациентов, 23 скончались.