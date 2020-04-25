Санкт-Петербург, 25 апреля. Эстрадная певица Татьяна Буланова избегает фотокамер после выписки из больницы.

11 апреля стало известно, что Буланову госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга после того, как она пришла туда, чтобы сделать магнитно-резонансную томографию. У певицы было зафиксировано предынсультное состояние, поэтому медики приняли решение поместить Буланову в реанимацию. Позднее состояние певицы стабилизировалось, после чего она была переведена в обычную палату. 24 апреля Буланову выписали из больницы.

После выписки из больницы Буланова опубликовала на своей странице в Instagram три фотографии. На одном из снимков запечатлены букет цветов и защитная маска ручной работы. На двух других снимках запечатлены блюда, которые певица ела на обед и ужин.

При этом Буланова не стала фотографировать себя, хотя многие фанаты надеялись увидеть певицу после выписки. Кроме того, Булановой до сих пор удается избежать и встречи с папарацци.

Поклонники надеются, что в ближайшее время Буланова опубликует свой снимок, сделанный после выписки, благодаря чему опровергнет многочисленные слухи о том, что певицу якобы «частично парализовало после инсульта».