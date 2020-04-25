Грозящему России «длинной рукой» вице-адмиралу ВМСУ посоветовали отрастить «хоть мизинец»

Бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук призвал украинских моряков иметь «длинную руку» для борьбы с противником в лице России и ее министра обороны Сергея Шойгу. На это военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заметил, что военно-морские силы Украины «даже мизинца пока не отрастили».

Сергей Гайдук обратил внимание, что Черноморский флот России продолжает наращивать число кораблей и все чаще проводит запуски крылатых ракет морского базирования типа «Калибр», в то время как украинские ВМС выполняют «функцию обеспечения», а морская доктрина страны «носит пассивный характер». Вице-адмирал призвал изменить морскую политику Украины, придав ей «наступательный характер».

«С учетом морской географии Черного и Азовского морей и специфики последних военных конфликтов территорию государства надо защищать не от своих берегов, а от берегов противника, иметь «длинную руку» борьбы с противником и над водой, и на воде, и под водой», — заметил Гайдук.

Ему ответил российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Прежде чем грозить России «длинной рукой», сначала хотя бы мизинец отрастите. Но этого пока не произошло. И не произойдет, даже если они соберут военно-морскую базу из бронекатеров, часть из которых находилась у нас в отстойнике после провокации в Керченском проливе, и списанных американских катеров береговой охраны. Период могущества украинских военно-морских сил давно миновал. Он был тогда, когда они базировались в Севастополе и когда им досталась часть Черноморского флота СССР, которую они очень быстро загубили и распродали на металлолом», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Василий Дандыкин.

Эксперт считает, что подобные заявления, звучащие из уст Гайдука и других украинских военачальников, продиктованы «завистью и злостью из-за усиления Черноморского флота России».