Академик Недоспасов объяснил, как убивает коронавирус

Москва, 25 апреля. Коронавирус убивает организм человека по определенной схеме. Об этом рассказал заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов.

Он назвал патологию, вызванную слишком сильной реакцией иммунной системы, причиной смерти зараженных различными инфекциями. Примером такого явления Сергей Недоспасов назвал цитокиновый шторм.

«Молекулы, которые должны регулировать воспалительный и иммунный ответ, действуя в малых дозах и в конкретных участках организма, производятся системно и в больших концентрациях. Это вызывает хаос», — подчеркнул академик.

Недоспасов сказал, что некоторые специалисты называют это осложнением, но есть и более правильный термин — иммунопатология.

Эпидемиолог Феликс Ершов ранее назвал сроки, когда столичные регионы преодолеют плато по коронавирусу, и можно будет снимать меры ограничения. Он призвал глав регионов вводить жесткие ограничительные меры при росте заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа и напомнил, что коронавирус отличается высокой способностью заражать людей, однако смертность от него низкая.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии COVID-2019 во всем мире. Сингапурские ученые ранее предложили использовать метод иммунотерапии для борьбы с коронавирусной инфекцией. Метод иммунотерапии основан на конструировании химерных антигенов из собственных иммунных клеток пациента, который успешно применяется при лечении онкологических заболеваний.