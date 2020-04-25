Сирия, 25 апреля. Коалиция США провела десантную операцию на востоке Дейр-эз-Зора. В результате взрыва в пригороде Ракки погиб ребенок. Протурецкие боевики обстреляли жилые дома в городе Тель-Тамр на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ответили на удары боевиков на западе Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли огонь по жилым районам города Тель-Тамр в северной части Хасаки.

Международная коалиция: провела десантную операцию в районе деревни Гариба на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Возобновились перестрелки в западной части Алеппо. Боевики антиправительственных формирований, отряды которых базируются недалеко от административной границы с провинцией Идлиб, наносят удары по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников. Как передает информационный портал Halab Today TV, артиллерия САА открыла ответный огонь по позициям террористов на подступах к населенному пункту Кафр-Таль. Никаких данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции активизировались вылеты ВВС возглавляемой США международной коалиции. В частности, военные самолеты были замечены над поселением Гариба. Как передает новостной портал DeirezZor 24, силы коалиции провели десантную операцию в данном районе, которая обернулась арестом двух человек. Сообщается, что высадка была произведена с целью поимки террористов «Исламского государства»1, осуществляющих подпольную деятельность. Более подробной информации о случившемся пока не поступало.

Провинция Даръа

На севере Даръа снова был застрелен один из бывших боевиков. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что убийство произошло к югу от города Джасим. Пока неизвестно, террористы какой из антиправительственных бандгрупп стоят на нападением.

Напомним, территория Даръа и соседней провинции Эль-Кунейтра перешла под полный контроль Сирийской арабской армии (САА) летом 2018 года в результате операции «Базальт». Тогда боевики, которые не были причастны к военным преступлениям против сирийского народа, получили возможность урегулировать свой правовой статус с властями САР. Остальные были эвакуированы в зону «Большого Идлиба».

Провинция Ракка

Twitter-канал (Raqqa_SL) сообщает о детонации СВУ в окрестностях административного центра провинции. Сработала бомба, которая была заложена в пригороде Аль-Интифада. В результате взрыва погиб ребенок. Предполагается, что СВУ могло быть установлено террористами «Исламского государства» еще во время оккупации Ракки. Напомним, город и его окраины перешли под контроль «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в октябре 2017 года, тем не менее здесь до сих продолжают находить следы военного присутствия боевиков террористической группировки.

Провинция Хасака

Члены поддерживаемых Турцией формирований возобновили обстрелы в северных районах Хасаки. Информационное агентство SANA News сообщает о том, что протурецкие боевики открыли огонь по городу Тель-Тамр, который контролируется «Демократическими силами Сирии» (SDF). Несколько снарядов попали в жилые дома, что привело к их частичному разрушению. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Напомним, в рамках меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией, который был подписан 22 октября прошлого года, между городами Тель-Абьяд и Рас Аль Айн была сформирована буферная зона глубиной в 30 километров. Курдские боевики, прежде занимавшие этот район, были вынуждены отступить на юг, а их место заняли союзники Турции. Несмотря на это, на линии разграничения сил время от времени все еще наблюдаются вооруженные стычки.

1 Организация запрещена на территории РФ.