Онищенко считает преждевременной выдачу пропусков для прогулок на свежем воздухе

Москва, 25 апреля. Разрешение прогулок на свежем воздухе будет преждевременным в условиях текущей эпидемиологической обстановки. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он отметил, что потребность в свежем воздухе можно восполнить с помощью балконов, которые есть во многих квартирах.

«Этим можно пользоваться без ограничений, здесь никто никаких препятствий не чинит. Те, кто живет на этажах или в квартирах, где нет балконов — у нас и такие есть, то, конечно же, рано утром можно спуститься и рядом со скамейкой, которая возле подъезда, посидеть минут пятнадцать», — сказал Онищенко.

Парламентарий рекомендовал делать это в 3-4 утра, когда на улице никого нет и риск заразиться минимален. Он также добавил, что для отмены ограничений должны быть веские причины.

«Скоро, я уверен, мы пойдем на эти шаги и даже пойдем на большие послабления — но когда для этого появится объективная причина», — подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее замглавы Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила выдавать разовые пропуска для совершения прогулок на свежем воздухе, инициатива бы коснулась пожилых людей и родителей с маленькими детьми.