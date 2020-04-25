Что ожидает российский бизнес после эпидемии коронавируса? Николай Стариков. ФАН-ТВ

Как правильно воспользоваться мерами поддержки для предпринимательства — тема нового выпуска программы «По-Стариковски» с Николаем Стариковым.

Гостем передачи стал председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

На сегодняшний день эта организация помогает предпринимателям получать те налоговые послабления, которые гарантировал Владимир Путин в своем обращении к гражданам России.

Эпидемия коронавируса, безусловно, нанесла огромный удар по экономике страны. И в основном это касается проблем со сбытом товаров или услуг. В своем обращении Владимир Путин обозначил ряд налоговых послаблений и кредитных каникул для бизнесменов, однако пока что нет понимания, как имплементировать эти меры федеральной поддержки в жизнь.

Например, бизнесмен не может рассчитывать на помощь государства, если у него есть налоговые задолженности. Но в то же время вторая мера поддержки — налоговые каникулы — приводит к тому, что все равно у предприятий есть долги. Получается непростая ситуация, когда есть меры помощи бизнесу, но при этом нет понимания, как их воплощать.

Для помощи предпринимателям «Деловая Россия» запустила горячую линию, в рамках которой разъясняются все те важные нюансы, которые озвучиваются на федеральном уровне.