Лавров обвинил Украину в саботаже решений «нормандской четверки»

Москва, 25 апреля. Киев не только не выполняет часть решений «нормандской четверки», но и мешает их реализации. Об этом в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский взял на себя обязательство обеспечить включение «формулы Штайнмайера» в законодательство страны.

«Мы наблюдаем полный саботаж в политической части парижских договоренностей <…>. И второе — приступить к обсуждению всех правовых аспектов обеспечения особого политического статуса Донбасса на постоянной основе в украинском законодательстве», — отметил Лавров.

Он обвинил украинскую сторону в нежелании вести диалог на указанные темы.

Следующая встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» запланирована на следующую неделю и пройдет в формате видеоконференции.

«Когда в Париже собирались лидеры четырех стран в декабре прошлого года, они условились, что внешнеполитические советники и министры иностранных дел будут приглядывать и контролировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже», — пояснил цели переговоров глава внешнеполитического ведомства России.

Он также добавил, что в рамках встречи состоится важный разговор, но не ожидает от встречи какого-либо результата.