Кудрявцева рассказала, что подарила на юбилей своему сыну

Москва, 25 апреля. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о дорогом подарке, который она преподнесла своему сыну в честь его 30-летия.

По словам телеведущей, 14 апреля ее сын от первого брака Жан Ленюк отметил юбилей. Кудрявцева подарила 30-летнему сыну автомобиль.

«На юбилей купила ему автомобиль. Я могу позволить. Он рад и горд, что у него такая мама», — рассказала Кудрявцева в эфире ток-шоу «Ты не поверишь!».

Телеведущая также добавила, что в настоящий момент все свое свободное время она посвящает дочке Маше от брака с хоккеистом Игорем Макаровым.

Ранее Кудрявцева пожаловалась на потребительское отношение к себе со стороны знакомых и коллег. По словам телеведущей, длительное время она относилась с пониманием к окружающим людям, однако это привело к тому, что люди начали откровенно пользоваться ее доверием и радушием.

Кудрявцева подчеркнула, что невозможно оставаться хорошей для всех, так как всегда найдется кто-то, кого ты раздражаешь. Телеведущая призналась, что приняла решение открыто высказывать свое мнение, даже если оно кому-то не нравится. По словам Кудрявцевой, после этого она стала «для многих неудобной, некомфортной».