Перенджиев: Асад эффективно справляется с COVID-19 в Сирии

Медицинский персонал в Сирии работает над устранением коронавируса не только в условиях стационаров, но и на оживленных трассах. О том, как правительство Сирии во главе с Башаром Асадом успешно ведет борьбу с пандемией, рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Предотвращение пандемии COVID -19

Медицинские работники карантинных центров в больнице «Аль-Хаффа» и Учебно-образовательном реабилитационном центре имени Беселя в Латакии прилагают все усилия для предотвращения пандемии COVID -19.

На сегодняшний день карантинный центр обеспечен медицинским персоналом, который прошёл соответствующую подготовку, а также всем необходимым оборудованием.

Поскольку медперсонал находится в прямом контакте с пациентами, они соблюдают все профилактические нормы. Работников обеспечили всем необходимым — защитными костюмами, масками и перчатками.

25 апреля 2020 в Сирии зафиксировано 42 случая заражения пандемией Covid-19. За последние сутки число заболевших не увеличилось.

На сегодняшний день от пандемии скончались 3 человека. В активной фазе болезни находятся 33 человек, а также 6 человек полностью излечились от коронавируса.

В Алеппо и Идлибе был проведен 191 тест на выявление коронавируса, и все дали отрицательные результаты.

Сейчас ВОЗ и ее партнеры работают над открытием дополнительных лабораторий для увеличения возможностей тестирования.

США грабят нефтяные ресурсы

«Асад на сегодняшний день фактически основной субъект организации системы противодействия коронавирусной инфекции, и то, что Башар Асад основной субъект не говорит о том, что ему не надо помогать. Сейчас происходит всё с точностью да наоборот. Несмотря на то, что западные страны заявляют, что они обеспокоены судьбой сирийского народа, по факту Соединенные Штаты Америки не отменяют никакие санкции, более того США грабят нефтяные ресурсы Сирии несколько не заботясь о судьбе граждан САР», - заявил Перенджиев.

Напомним, что правительство САР ввело комендантский час с 25 марта 2020 года, с 18.00 до 6.00 полностью запрещено передвижение во всех населенных пунктах страны, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. В населенных пунктах продолжают работать продуктовые магазины и аптеки.

Наблюдательные пункты

В Сирии принимают меры для борьбы с коронавирусной инфекцией. Армия устанавливает полевые обсервационные пункты для пациентов с подозрением на коронавирус. В городе Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, который чуть больше полугода назад был освобожден от боевиков, находится один из таких наблюдательных пунктов. Пациентов с кашлем и повышенной температурой оставляют там и наблюдают, если же состояние больного ухудшается, его отправляют в центральный госпиталь в Хаме или Хомсе, если становится лучше, отправляют его на домашнее лечение.

Обычно пациентов наблюдают более двух суток. Специальные отделения для больных с подозрением на коронавирус подготовили на всех подконтрольных правительству Сирии территориях.

Давление со стороны США

«На сегодняшний день, Асад занимается вопросами противодействия эффективно, не смотря на тяжелую обстановку, военное время и давление со стороны США, Башар Асад вполне эффективно справляется. Россия не останется в стороне в борьбе с пандемией», - отметил эксперт

Медицинский персонал работает над устранением вируса не только в условиях стационаров, но и на оживленных трассах, а также на крупных блокпостах между провинциями водителей встречают не только военнослужащие, но и гражданские вирусологи. Один из таких постов организован на границе провинций Хама и Латакия. Там измеряют температуру всем проезжающим.

Согласно информации межведомственных координационных штабов России и Сирии, власти республики прилагают значительные усилия по купированию угрозы в подконтрольных правительству районах.