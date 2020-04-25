Помощница Эдиты Пьехи рассказала о состоянии заболевшей артистки

Москва, 25 апреля. Народная артистка СССР Эдита Пьеха, которая слегла с болезнью во время режима самоизоляции, сама не подходит к телефону.

Ранее появилась информация, что российская исполнительница Эдита Пьеха заболела. Поклонники начали серьезно переживать, так как в мире бушует пандемия коронавирусной инфекции. Артистка сама не подходит к телефону, так как ей начали поступать многочисленные звонки.

На все вопросы отвечает помощница Пьехи и доверенное лицо Нина Вячеславовна. По ее словам, народная артистка сейчас находится в загородном доме в Ленинградской области. За ее состоянием следят четыре человека. Помощница Эдиты Пьехи добавила, что певица чувствует себя хорошо и причин для беспокойства нет.

Продукты артистке покупает водитель, а пакеты забирает помощница. Она добавила, что причиной плохого самочувствия не является коронавирусная инфекция.

Эдита Пьеха ранее рассказала, что заболела. В последнее время артистка находится на постоянной связи с медиками. Она поделилась, что еще в конце марта перебралась в загородный дом, который находится в деревне Северная Самарка под Петербургом. Она добавила, что все необходимое ей привозят помощники, а сама она уже давно не совершала никаких зарубежных поездок.