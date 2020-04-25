Совет старейшин Тархуны осудил ракетный обстрел террористов ПНС Ливии, убивший ребенка

25 апреля. Совет шейхов и старейшин племен ливийского города Тархуна, находящегося южнее столицы североафриканской страны – Триполи, осудил сегодняшний ракетный обстрел со стороны террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщило издание Libya24 TV.

Стоит отметить, что этот обстрел боевиков Фейеза Сарраджа унес жизнь девятилетнего ребенка в Тархуне, более десяти мирных жителей населенного пункта получили ранения. В своем заявлении совет старейшин племен открыто обвинил Турцию в военном вмешательстве в ливийский кризис, обратив внимание на то, что турецкие интервенты уже даже не скрывают своего участия в нападениях террористических группировок ПНС на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) и провокациях против гражданского населения страны.

Кроме того, старейшины племен Тархуны подчеркнули, что агрессия Анкары в Ливии происходит при молчании международного сообщества и арабских государств. Также было отмечено, что жители этого ливийского города постоянно испытывают трудности из-за перебоев с подачей электроэнергии, а также местному населению остро не хватает топлива, воды и необходимых медикаментов уже на протяжении двух недель.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о попадании 20 ракет, выпущенных членами вооруженных группировок ПНС, по жилым районам города Тархуна. В результате этого обстрела погиб 9-летний ребенок, 13 местных жителей были ранены. Кроме того, в минувшую среду террористы, захватившие Триполи, намеревались провести массовую атаку на позиции ЛНА в этом населенном пункте, однако нападение было успешно отражено силами фельдмаршала халифы Хафтара, а боевики понесли большие потери.