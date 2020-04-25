Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной

Москва, 25 апреля. Аномальная ситуация наблюдается на американском авианосце «Теодор Рузвельт», где выявлено более 800 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

В тексте статьи сообщается, что более половины заболевших пневмонией COVID-19 моряков переносят инфекцию без проявления каких-либо симптомов. Внешне они выглядят вполне здоровыми людьми.

Сейчас на корабле ВМС США находится более пяти тысяч человек, 840 из которых оказались заражены коронавирусом SARS-CoV-2. Пока жертвой ранее неизвестного заболевания стал только один член экипажа.

Сейчас авианосец пришвартован у берегов острова Гуам, здоровые моряки продолжают обслуживать судно. Всего инфекция была обнаружена на борту 26 боевых кораблей американского флота.

Примечательно то, что схожая статистика характерна для самих США. Внутри страны четверть зараженных не имеют признаков болезни.

Напомним, США возглавляют мировой антирейтинг по количеству пациентов с пневмонией нового типа и жертв ранее неизвестного заболевания, опередив Китай и европейские страны.

По последним данным, в Штатах выявлено более 905 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 99 тысяч пациентов, около 52 тысяч скончались.