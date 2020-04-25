Москва, 25 апреля. Российский юморист и муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин умилил подписчиков видео с их сыном Гарри, исполняющим песню на французском языке в домашней обстановке. Новую запись артист опубликовал в своем профиле в Instagram.

«Non je ne regrette rien в исполнении Гарика. Еще осенью дети разучили и записали несколько песен — а я и забыл, вот вспомнили — решили вас порадовать на карантине. Все будет хорошо!» — написал шоумен.

Поклонники с восторгом отреагировали на новый пост Максима Галкина и были приятно удивлены вокальными и артистическими способностями шестилетнего мальчика.

«Умничка, талант, браво!» — восхитилась marysia171963. «Обожаю Вашу семью! Ваши дети — чудо какое-то!» — призналась elena_bezzubova. «Какой умничка, какой талант! Есть в кого быть таким!» — добавила aleksanbrovna_lubov. «Браво, Гарри!» — написала tatianabogrunova.

Артист часто делится фотографиями и видео своих детей в социальных сетях, чтобы подбодрить подписчиков на фоне самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, которая бушует во всем мире. Не так давно сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри в образе композитора Игоря Николаева рассмешил пользователей Сети. Семья Галкина и Пугачевой в период самоизоляции не скучает. Гарри с накладными усами предстал перед родителями с песней «Выпьем за любовь!». Образ дополнили очки, которые делают мальчика еще больше похожим на Николаева.