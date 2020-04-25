Бросившая на пол трусы и лифчик Толкалина разгневала публику

Москва, 25 апреля. Российская актриса Любовь Толкалина вызвала критику фанатов снимком нижнего белья. Полемика развернулась в Instagram артистки.

В социальной сети бывшая супруга режиссера Егора Кончаловского выложила странный пост. На снимке изображены женские трусы и лифчик, лежащие на деревянном полу. Причем актриса как будто специально спровоцировала негативную реакцию публики.

«Что-то мало солнца в ленте… Это надо срочно исправить, ну и немного жидкости для розжига. Всех негодующих прошу не беспокоиться, не тратить слов и листать дальше», — заявила она в описании фото.

Критика со стороны подписчиков не заставила долго ждать. Поклонники не поняли столь необычного поведения 42-летней актрисы.

«Бабушка, зачем вы труселя и лифак сбросили на пол?», «То церковь, то распутство. Где правда?», «Правда в энергии жизни. И почему вдруг распутство?», «Такая хорошая актриса, но поступки оставляют делать лучшего», — негодовали фанаты.

Примечательно то, что Толкалина не поленилась и лично ответила многим комментаторам. Она отметила, что не видит ничего плохого в снимке и искренне не понимает, в чем заключается распутство снимка.

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