Москва, 25 апреля. Российский иммунолог Сергей Недоспасов рассказал, можно ли обмануть коронавирусную инфекцию с помощью генетической инженерии.

Ученый отметил, что в ближайшее время в России появится вакцина от коронавируса, при создании которой применяются генетические технологии, передает RT.

«Создание любых современных вакцин так или иначе предполагает использование генетических технологий. Редактирование генома может понадобиться при создании доклинических моделей», — пояснил Недоспасов.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 2,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 190 тысяч человек.

В России зафиксировано более 74 тысяч случаев заражения, 681 человек скончался. Более шести тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц. В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.