Лавров спрогнозировал новую волну заявлений о «вмешательстве» РФ в выборы президента США

Москва, 25 апреля. В России предвидят новую волну обвинений «во вмешательстве» в предстоящие выборы президента США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что уже сообщил об опасениях российской стороны госсекретарю США Майку Помпео.

«Я прямо сказал, что мы предвидим и уже ощущаем новую волну обвинений в том, что мы «будем вмешиваться и в нынешнюю предвыборную кампанию», поэтому давайте создадим механизм, который будет уполномочен президентами рассматривать любые вопросы, вызывающие тревогу у той или иной стороны», — сказал дипломат в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Лавров добавил, что пока эти предложения «остаются на столе».

Напомним, предыдущие выборы американского президента состоялись в 2016 году. После этого американская сторона безосновательно заявила о том, что Москва якобы причастна к электоральному процессу в Соединенных Штатах.

В 2017 году бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер организовал провальное расследование, касающееся «вмешательства в выборы», потратив более 30 миллионов долларов американских налогоплательщиков. Спустя два года, Мюллер был вынужден признать, что никаких подтверждений причастности РФ к победе президента США Дональда Трампа не существует. Эксперты назвали заявления со стороны США частью внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами, которая не имеет никакого отношения к России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что звучащие из Сената США заявления о «российском вмешательстве» являются «параноидальными инсинуациями», которые не подкреплены ни одним фактом.