Политолог Межевич назвал приоритеты новой конституции Белоруссии

Новая редакция белорусской конституции, возможно, уменьшит нынешний объем власти президента страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил исполняющий обязанности руководителя Центра Белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на анонсирование президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко появления «в ближайшую пятилетку» нового основного закона страны. Об этом глава государства заявил журналистам в ходе субботника, высаживая деревья на территории национального парка «Припятский» в Гомельской области.

«С точки зрения самой простой и понятной классификации, действующая конституция Белоруссии является «президентской», — считает политолог. — Полномочия главы государства в ней весьма и весьма велики, а его мнение является определяющим для всех участников политической системы. Именно поэтому я рискну предположить, что развитие и эволюция основного закона Республики Беларусь будет лежать не в направлении увеличения президентских полномочий, а как раз наоборот».

Эксперт добавил, что нововведения позволят добиться некоторого баланса между ветвями власти. Однако вопрос относительно того, как именно и в каких пропорциях это будет реализовано, остается открытым.

«Также не менее важным остается обсуждение проблемы того, как будут распределены полномочия между президентом и премьер-министром, — отметил Межевич. — И того, какие права будут у судебной системы в новой структуре власти. Не будем забывать и о местном самоуправлении: традиционно на постсоветском и посткоммунистическом пространстве моменты, связанные с ним, решались несколько компромиссно, исходя из абстрактного желания и — в меньшей степени — учета реальных возможностей».

Административно-территориальное деление Белоруссии, по мнению собеседника ФАН, тоже может быть подвержено реформации: Республика Беларусь — унитарное государство (а не федеративное, как РФ или США), но и оно может иметь разные оттенки.