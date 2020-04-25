Баранец усомнился в соблюдении боевиками ПНС Ливии гуманитарного перемирия в месяц Рамадан

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вполне способны проигнорировать призыв дипломатических представителей Европейского союза и Палаты представителей Ливии о прекращении боевых действий в связи со священным для мусульман месяцем Рамадан. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт считает, что совместное заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и министров иностранных дел Германии, Франции и Италии о необходимости соблюдения в Ливии гуманитарного перемирия может не иметь положительного результата. Он напомнил, что члены незаконных вооруженных формирований ПНС уже неоднократно нарушали режим прекращения боевых действий, введенный в связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса.

«Нужно учитывать, что ранее с трибуны ООН уже звучал подобный призыв, направленный на прекращение боевых действий в Ливии на время пандемии коронавируса и мусульманского праздника. Но дело в том, что такие благородные призывы далеко не всегда выполняются. Я думаю, что боевики [ПНС] вполне могут проигнорировать даже такой священный для мусульман праздник. Тут все зависит не от призывов и не от того, с каких бы они высоких трибун ни произносились. Здесь все, пожалуй, в решающей степени зависит от их уровня мусульманской культуры, который не позволяет в этот священный праздник нажимать на спусковой крючок или кнопку пуска для того, чтобы сделать выстрел по противнику», — считает собеседник ФАН.

Стоит отметить, что инициатива европейских дипломатов направлена прежде всего на урегулирование внутриливийского кризиса и объединение усилий для противостояния новой коронавирусной инфекции в североафриканском государстве. Однако для того, чтобы этот призыв имел действительно положительный результат, необходимо полное прекращение боевых действий в Ливии. Безусловно, с этим могут возникнуть определенные трудности, поскольку поддерживаемые Турцией террористические группировки, оккупировавшие Триполи, регулярно совершают провокации против военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, несмотря на действующее гуманитарное перемирие.

В свою очередь ливийская армия продолжает соблюдать режим прекращения боевых действий, лишь пресекая постоянные нападения боевиков Файеза Сарраджа на свои позиции. Также подразделения противовоздушной обороны ЛНА регулярно уничтожают ударные турецкие БПЛА ПНС, намеревающиеся атаковать солдат Халифы Хафтара и угрожающие мирному населению страны.

По словам полковника в отставке, даже небольшое снижение активности незаконных вооруженных группировок марионеточного триполитанского «правительства» уже можно будет считать неплохим результатом на фоне их регулярных провокаций против ЛНА. Еще он подчеркнул, что действия боевиков ПНС и сирийских террористов-наемников, переброшенных в Ливию Турцией, противоречат мирным инициативам, принятым по итогам Берлинской международной конференции по урегулированию ливийского кризиса.

«Если этот призыв уменьшит противостояние в Ливии хотя бы на процентов пять — это уже будет результатом в нынешних условиях, когда не то чтобы какие-то договоренности, а международные договоры не выполняются», — резюмировал Виктор Баранец.

Напомним, ранее Комитет обороны и Национальной безопасности Палаты представителей Ливии обращался с призывом о введении перемирия в месяц Рамадан. Кроме того, в ведомстве сообщили о возможной готовящейся крупной провокации со стороны Турции, которая планирует использовать истребители F-16 для инсценировки химической атаки якобы самолетами ВВС ЛНА.