Как коронавирус громит армию США. Колонка Владимира Тулина

Командование Военно-морского флота США официально сообщило о смерти от коронавируса в госпитале на острове Гуам 41-летнего главного старшины авиации из экипажа авианосца «Теодор Рузвельт» Чарльза Роберта Такера — младшего. Уточняется, что он был родом из Форт-Смита в штате Арканзас.

Однако он не первый военнослужащий Вооруженных сил США, отдавший жизнь в борьбе с COVID-19. 28 марта счет потерь от коронавируса открыл капитан Дуглас Линн Хикок из национальной гвардии штата Нью-Джерси. Правда, умер он не в Нью-Джерси, а в госпитале по месту жительства в штате Пенсильвания. Туда Хикок попал за неделю до смерти. Ему было 57 лет, и служил он в медицинской службе национальной гвардии.

Вскоре после его смерти Министерство обороны США объявило, что «прекращает предоставлять подробные данные о коронавирусных инфекциях в своих рядах, так как эта информация может использоваться злоумышленниками при распространении вируса». В своих комментариях в социальных сетях практически все американцы были уверены, что за этим стоит попытка скрыть ужасную картину распространения коронавируса в американских вооруженных силах, а не непонятное противодействие мифическим злоумышленникам. Последняя информация о заболевших в рядах Вооруженных сил США была от 31 марта, и из нее следовало, что коронавирус поразил 673 американских военнослужащих. Командование ВВС сообщило, что инфицировано 143 военных пилота.

Одновременно вспыхнул скандал вокруг экипажа авианосца «Теодор Рузвельт». После того как там заболели коронавирусом 80 человек, ставший командиром авианосца только в ноябре 2019 года Бретт Крозье написал письмо, в котором потребовал эвакуацию с корабля на остров Гуам не только заболевших, но и почти всего экипажа в 4865 человек. Для поддержания систем жизнеобеспечения корабля и обслуживания двух атомных реакторов он предложил оставить на корабле около 500 человек. Очевидно, опасаясь, что командование не согласится с его предложением, Крозье отправил письмо не только ему, но еще по 30 адресам, и в результате 31 марта выдержки из письма были опубликованы в издании San Francisco Chronicle. В нем командир писал:

«Это потребует политического решения, но это будет правильное решение. Мы не на войне. Морякам не нужно умирать. Если мы не начнем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о самом ценном ресурсе — наших моряках».

Уже 2 апреля Бретт Крозье был снят с должности командира авианосца. Исполняющий обязанности министра военно-морского флота Томас Модли заявил, что его письмо «вызвало тревогу без необходимости и создает панику на корабле и среди членов семей экипажа». Это еще одно доказательство того, что американское командование вводит жестокую цензуру на информацию о коронавирусе в армии. Тем самым оно способствует порождению слухов, появлению паники и в конечном итоге падению дисциплины в подразделениях. Дальнейшие события подтвердили это.

Множество американцев возмутились снятием Бретта Крозье, так как в итоге его предложение было принято и на борту осталось только около 1000 моряков. Во многих американских СМИ Крозье назвали человеком чести, который пожертвовал своей карьерой ради подчиненных. Экипаж авианосца демонстративно проводил своего бывшего командира бурными аплодисментами, что можно посмотреть на видео.

Чтобы исправить ситуацию, Томас Модли прилетел на борт авианосца «Теодор Рузвельт», пришвартовавшегося в порту острова Гуам. На борту корабля он произнес речь, в которой заявил, что «Бретт Крозье был слишком наивен или слишком глуп, чтобы командовать этим авианосцем». Это вызвало возмущение экипажа и большой скандал, когда об этом сообщили американские СМИ. 7 апреля Томас Модли подал в отставку, и министр обороны США Марк Эспер ее принял.

В настоящее время авианосец «Теодор Рузвельт» продолжает стоять на острове Гуам. Хотя контр-адмирал Джон Менони, командующий группировкой ВМС США в Тихом океане, сообщил, что «несмотря на эвакуацию экипажа, корабль остается в строю и при необходимости готов выйти в море», поверить в это трудно, так как количество заболевших достигло 840 человек и они разбросаны по разным госпиталям, а тяжелобольные отправлены самолетами в США.

Несмотря на цензуру, американские СМИ продолжают публиковать информацию о том, что происходит в ВМС США. Так, специализированный сайт military.com сообщил, что очаги коронавируса выявлены на 26 боевых кораблях США, которые находятся в портах. Среди них авианосцы «Рональд Рейган» и «Нимиц». Самая тяжелая обстановка на большом десантном корабле в порту «Сан-Хуан» и на ракетном эсминце «Кидд», где коронавирус обнаружен у 18 из 380 членов экипажа. Всего, по данным сайта, уже заражено 1298 военных моряков. В настоящее время ВМС США насчитывают 297 боевых кораблей и 325 тысяч человек личного состава.

В качестве мер борьбы с коронавирусом командование американской армии объявило об отказе от военных учений и наборе новобранцев, но пока это помогает мало. Положение осложняет и то, что американцы служат и на военных базах, расположенных в 128 странах мира, и в некоторых из них пандемия в самом разгаре. Впрочем, страдают от коронавируса и другие армии стран НАТО. Особенно это заметно в ВМС. Так, вынуждены были прервать боевые дежурства и вернуться в порты флагман французского флота авианосец «Шарль де Голль», где обнаружили 940 инфицированных, и подводная лодка Dolfijn ВМС Нидерландов, где заболели коронавирусом 15 человек. Военные эксперты предсказывают скорые прекращения боевых походов подводного флота и авианосных соединений.