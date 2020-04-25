Москва, 25 апреля. Российская телеведущая Ксения Собчак похвасталась своей волонтерской деятельностью в период эпидемии коронавирусной инфекции.

Собчак опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков, на которых запечатлено, как она разносит россиянам «гуманитарную помощь» в период самоизоляции. При этом пользователи Сети не оценили по достоинству деятельность телеведущей выразив уверенность, что действия Собчак являются обычным пиаром.

«Такие вещи любят тишину. Сделал – забудь», — отмечает zavod__official.

«Все ради хайпа, все ради бабла?» — задает риторический вопрос arina.ran.

«Почему вы не ходите к тем, у кого нет крыши над головой?» — спрашивает ba_la_vi.

«Давай дальше трезвонь», — пишет migelmaniara.

«Смешно!» — отмечает larisaaaakh

«Обязательно лицом при этом торговать и рассказывать всем о том, какая ты по выходным молодец», — пишет rs.nazirov.

«Показуха», — отмечает ladasenkova.

«Постановка», — пишет jiopklarc.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 2,8 миллиона человек. От коронавируса погибло более 190 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 74 тысяч случаев коронавирусной инфекции, 681 человек умер. Более шести тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.