Хазин не исключил, что РФ повторит феномен СССР, показав рост в условиях мирового кризиса

Помощник президента РФ Михаил Орешкин назвал кризис из-за COVID-19 самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Экономист Михаил Хазин оценил шансы России достойно выбраться из него.

По словам Максима Орешкина, у кризиса, который мир переживает сегодня, есть три главных особенности.

«Первая — это синхронность. Он [кризис] на самом деле влияет практически на все страны мира. Второе — это быстрота. Мы видим, как быстро растет безработица в разных странах, такой серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени. Ну и, конечно, третья специфика — это то, что глубина, падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем оно было в кризис 2008-2009 годов. По сути, это кризис таких объемов впервые со времен Второй мировой войны», — сказал Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1».

Прокомментировать эту точку зрения Федеральное агентство новостей попросило российского экономиста, аналитика, статистика, блогера, теле- и радиоведущего Михаила Хазина. Он сказал, что ему сложно согласиться или не согласиться с Орешкиным, потому что он до конца не понимает, что имел в виду бывший министр экономического развития России.

«Но синхронность кризиса, на мой взгляд, была сделана целенаправленно через запугивание населения эпидемией. В общем-то, и потенциал кризиса известен. Я об этом книжку написал в 2003 году, то есть 17 лет назад. («Закат империи доллара и конец Pax Americana). А о глубине кризиса в разных регионах написано в моей книге «Воспоминания о будущем». Не вижу смысла это повторять. Тут ничего нового», — сказал Хазин.

Он убежден, что выхода из нынешнего кризиса не будет до тех пор, «пока не будут исправлены структурные искажения».

«А эти структурные искажения довольно мощные по объему», — уточнил аналитик.

При этом он не исключил, что в сложившихся условиях Россия сможет повторить феномен сталинского СССР, когда на фоне общемирового спада 1930-х годов Советский Союз продемонстрировал экономический рост.