Асафов заявил, что действия «оппозиции» во время пандемии могут привести к трагедии

Москва, 25 апреля. Призывы в Сети к акциям протеста в нарушение карантина могут привести к ухудшению эпидемиологической обстановки и, по сути, являются цифровым терроризмом. Об этом заявил политолог Александр Асафов.

По его словам, так называемая «оппозиция» будет пытаться воспользоваться нынешней нестабильной ситуацией из-за эпидемии коронавируса. Ее целью являются массовые беспорядки, задержания и «другие негативные последствия», которые приведут к трагедии, передает Nation News.

При этом организаторы незаконных акций активно используют методы дистанционного управления, чтобы самим не быть задержанными.

«Оппозиция использует все возможные онлайн-инструменты, чтобы продолжать невротизацию общества на почве экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Они должны показать свои западным спонсорам, что народ недоволен властью», — считает Асафов.

Эксперт также отметил, что будет не удивлен, если очередные предложения выйти на улицу прозвучат от блогера Алексея Навального, который никогда не беспокоился о своих сторонниках. Его задача состоит в том, чтобы от нарушения карантина пострадало как можно больше людей.