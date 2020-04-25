Минск, 25 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса божьим наказанием для людей за плохое отношение к природе. Слова белорусского лидера опубликовала его пресс-служба.

«Я когда-то сказал, что он (бог. — Прим. ФАН) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериями, которые должны быть, и ударил нас по голове (имеется в виду вспышка коронавируса. — Прим. ФАН)», — подчеркнул Лукашенко.

25 апреля президент Белоруссии принял участие в республиканском субботнике. Лукашенко отправился в национальный парк «Припятский», где высадил саженцы сосен. Он отметил, что высадка деревьев — это вклад в заботу о природе.

«Мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами», — отметил белорусский лидер.

Также Лукашенко напомнил, что проведение субботников давно стало в Белоруссии доброй традицией, взятой еще из советского периода, поэтому отменять мероприятие не стали даже в период пандемии.

«Мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее и актуализируем на фоне сегодняшних событий», — подчеркнул президент.

По последним данным, в Белоруссии насчитывается более 9,5 тысячи заразившихся коронавирусом. Также в стране зарегистрировано 67 летальных исходов, при этом более 1,5 тысячи человек уже выздоровели.