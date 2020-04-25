В SOHR сообщили об увеличении количества погибших среди сирийских боевиков в Ливии

Триполи, 25 апреля. В Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) заявили о росте количества погибших среди сирийских наемников, перебрасываемых в Ливию Анкарой. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно информации источников SOHR, число погибших среди протурецких боевиков достигло 223 человек — наемники погибли в ходе боестолкновений с силами Ливийской национальной армии (ЛНА) на направлениях Салах ад-Дин, Ар-Рамла, Аль-Хадба и в районах к востоку от Мисураты. В Сирийской обсерватории по правам человека отмечают, что участие боевиков из Идлиба сыграло решающую роль в балансе сил на западе Ливии.

Кроме того, по последним данным, лидеры группировок, прибывших в Ливию, дали бойцам четкие инструкции относительно табу на обсуждение денежного довольствия — при общении с ливийцами наемникам сказали говорить о том, что они пришли сражаться не ради денег, а для «поддержки ливийского народа». Таким образом протурецкие группировки надеются повысить свой имидж в глазах общественности после утечки информации об условиях, в которых сирийцы содержатся в Ливии, и протестах наемников, которые были привезены в страну до этого.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о конфликтах между полевыми командирами в Триполи и сирийскими наемниками. По словам главы SOHR Рами Абд ар-Рахмана, причиной разногласий стало уменьшение зарплат со стороны Турции — вместо изначально заявленных 2,5 тыс. долларов США боевики получают только часть суммы. Кроме того, наемникам обещали, что их вернут в Сирию спустя три месяца, однако этого так и не произошло.

По словам официального спикера ЛНА, генерал-майора Ахмада Мисмари, в настоящее время на территории Ливии сражается более 9000 сирийских наемников, еще 2500 боевиков находятся в турецких лагерях и проходят спецподготовку перед отправкой в Триполи.